Policial militar do 20º BPM com o carro recuperado com os ladrões de Belford Roxo - Divulgação / 20º BPM

Publicado 06/01/2025 10:42

Belford Roxo - Três assaltantes oriundos da Comunidade da Guacha, em Belford Roxo, foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), com um carro roubado (Fiat Cronos Cinza Placa LVE-1E69), na noite deste domingo (05), no acesso para Rodovia Presidente Dutra, no bairro Vila Nova, em Nova Iguaçu, no limite com o município belforroxense. O veículo havia sido roubado no sábado (04).

Um dos ladrões tentou fugir por cima de telhados de residências Reprodução

Na ação, os agentes perceberam o carro em atitude suspeita, e verificaram que o veículo era roubado. Ao tentarem a abordagem, os suspeitos fugiram, iniciando assim uma perseguição. Os homens acabaram perdendo o controle do carro, batendo em outro na altura da saída da Dutra. Os três homens que estavam no carro roubado foram presos. Não foram encontradas armas.

O ladrão acabou preso pelos policiais militares do 20º BPM Reprodução

O dono do veículo, roubado no dia anterior, reconheceu todos os assaltantes no registro da ocorrência policial na 52ª DP (Nova Iguaçu).

