O prefeito Marcio Canella fez um mutirão para limpeza nas ruas tomadas de lixo - Divulgação / PMBR

O prefeito Marcio Canella fez um mutirão para limpeza nas ruas tomadas de lixoDivulgação / PMBR

Publicado 02/01/2025 20:10 | Atualizado 02/01/2025 20:30

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella (União Brasil), denunciou nesta quinta-feira (02), nas redes sociais e nos meios de comunicação que encontrou a prefeitura em estado precário. Canella baixou um decreto determinando que o prédio da administração municipal fique fechado por 15 dias para atendimento ao público e decretou calamidade financeira no município, que está com uma dívida de R$ 1 bilhão. O prefeito iniciou um grande mutirão para limpar as ruas da cidade. Canella visitou ainda a Vila Olímpica, Casa da Cultura e a Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, que foram destruídas.

O prefeito Marcio Canella observa a placa de inauguração da Vila Olímpica quebrada Divulgação / Jeovani Campos



O prefeito Marcio Canella observa a placa de inauguração da Vila Olímpica quebrada Divulgação / Jeovani Campos



Marcio Canella revelou que a gestão anterior levou todos os computadores do gabinete para dificultar o trabalho da nova administração. "Foi um ato criminoso do ex-prefeito Waguinho (Republicanos). Até as bandeiras (município, Estado e do Brasil) foram levadas. Sumiram também com cafeteiras, torneiras e o chuveiro do gabinete. Tive que fechar a Prefeitura para trabalhar e organizar a bagunça, pois a população precisa ser atendida com serviços de qualidade", argumentou Canella.

Banheiros da Escola Municipal Albert Sabin foram destruídos por vândalos Divulgação / Jeovani Campos



Mutirão para limpar diversos bairros



No primeiro dia de trabalho, o prefeito Marcio Canella percorreu as ruas do município para acompanhar o mutirão de limpeza. Ele destacou o apoio do governador Cláudio Castro e do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar. "É uma ajuda importante, pois conseguimos caminhões e maquinários para o mutirão. As ruas estão sujas demais, pois a coleta nos últimos dias do governo anterior praticamente não existiu. Agora, é arregaçar as mangas e trabalhar pelo bem da população", finalizou Canella.

Diversos livros foram abandonados e destruídos na Casa da Cultura Divulgação / Jeovani Campos



Escola especial, Casa da Cultura e Vila Olímpica destruídas



O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, encontrou um cenário de destruição e vandalismo ao visitar nesta quinta-feira (02) a sede da Vila Olímpica, a Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin e a Casa da Cultura do município. Os equipamentos públicos, segundo informações, foram abandonados, logo após as eleições e completamente depredados durante a gestão anterior.

A Casa da Cultura está abandonada e destruída. O mato tomou conta do local Divulgação / Jeovani Campos



Na Vila Olímpica, inaugurada na década de 90 pelo então Ministro dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, não há nada intacto. A situação não é diferente na Casa da Cultura: a biblioteca, todos os livros, teatro e todas as dependências estão inutilizados. Pelo menos 12 aparelhos de ar - condicionados, fiação elétrica, utensílios, materiais didáticos e lúdicos destinados a alunos especiais foram furtados e destruídos. O cenário é de guerra. "Vamos à delegacia registrar uma queixa criminal", assegurou o prefeito.

O teatro da casa da Cultura foi depredado pelos vândalos Divulgação / Jeovani Campos



Funcionário lamenta destruição



Funcionário contratado da Escola Albert Sabin há sete anos, José Carlos Eleotério se emocionou com o que viu. "Aqui era uma escola feliz que atendia alunos regulares e crianças autistas. Absurda e triste essa ação desastrosa", disse. "O descaso com o espaço começou logo após o resultado das eleições, quando dispensaram os vigias", informou.

A Casa da Cultura foi destruída e teve vários equipamentos levados Divulgação / Jeovani Campos