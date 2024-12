Pedro B. Fiholly recebendo a premiação na Bahia pelo "O segredo dos olhos" - Divulgação

Publicado 28/12/2024 16:10 | Atualizado 28/12/2024 16:13

Belford Roxo - A noite do dia 16 de dezembro, no Wish Hotel da Bahia, na Premiação "Tô na Fama – Melhores do Ano", foi de sonho para o escritor Pedro B. Fiholly, nascido e criado em Belford Roxo, que vendia mate e biscoito nas praias carioca, ao receber o troféu de melhores do ano pela vendagem do seu primeiro romance, “O segredo dos olhos”, lançado no final de 2023, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro.

Com apenas quatro meses havia atingido a marca de 170 mil exemplares. O enredo da obra se passa nos Alpes suíços, reflete questões universais da igreja, do sagrado e do profano misturadas com a vivência do autor na Baixada. No início, seu livro somente era vendido em padarias, salões de belezas, farmácias e mercados de bairros.

Atualmente, o livro estampa as vitrines das principais livrarias do País. Duda Chueng, sua agente literária, foi quem deu os primeiros passos enxergando o potencial da obra e desenvolvendo um trabalho de marketing e venda nos locais inimagináveis, colocando o livro com seus vendedores à venda em pontos importantes e de grande circulação, dessa forma o romance se tornou uma grande explosão, traduzido para 39 países.



“Meu livro está me honrando com momentos memoráveis, participei das Bienais do Livro de São Paulo e Rio de Janeiro, do Simpósio Literário no Pelourinho, da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), entre outros eventos. E receber um prêmio em que estavam grandes personalidades do mundo literário, como, Sayonara Salvioli é algo maravilhoso. E melhor ainda é estar num projeto de lançamentos junto com essa escritora conhecida internacionalmente”, disse Pedro Fiholly.

Para o início de 2025, Pedro Fiholly participará de uma turnê de lançamento do seu primeiro livro, acompanhado da escritora, dramaturga e roteirista Sayonara Salvioli, autora dos livros Perfume de Paris e Roma para sempre, entre outros, para ambos divulgarem suas obras por diversos países da Europa.