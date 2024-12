O corpo do homem assassinado foi encontrado por moradores que acionaram os policiais militares do 39º BPM - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/12/2024 17:39

Belford Roxo - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, nesta quarta-feira (25), em Belford Roxo. O corpo do rapaz foi encontrado no caminho da ponte do “Bicão”, sob o Rio Botas, entre as ruas Baipinas e Xerém, que liga os bairros Xavantes e Vila Entre Rios.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados ao local e isolaram a área até a chegada dos peritos da Polícia Civil. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigará o caso.

Ainda não há informações da autoria e motivação do crime.