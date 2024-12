A ceia de natal é tradicional no Centro Pop. É uma oportunidade de se comemorar o espírito natalino - Divulgação / PMBR

Publicado 20/12/2024 17:56

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo (SEMASC) promoveu, nesta sexta-feira (20), uma ceia natalina para os usuários do Centro POP Paulo Fernandes Bernardes – Centro Especializado para a População em Situação de Rua, no Bairro das Graças. Essa já é uma tradição anual com equipe e os usuários referenciados, onde sempre é utilizado o dia para preparar uma mesa e confraternizar a finalização de mais um ano.

"Fico muito feliz por estarmos celebrando esse grande momento com todos os usuários aqui presentes. Agradeço a todos na equipe da SEMASC por fazer isso tudo ser possível e desejo um Feliz Natal para todos", destacou a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Clarice Santos.