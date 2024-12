O evento permitiu que os participantes explorassem questões sobre os fluxos de saúde e cuidado, além de fortalecer os vínculos familiares dos adolescentes atendidos - Divulgação / Degase-RJ

O evento permitiu que os participantes explorassem questões sobre os fluxos de saúde e cuidado, além de fortalecer os vínculos familiares dos adolescentes atendidosDivulgação / Degase-RJ

Publicado 17/12/2024 22:49 | Atualizado 17/12/2024 22:50

Belford Roxo - No mês de novembro, o Centro de Atendimeto Intensivo (CAI) Belford Roxo, do Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase), vinculado a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), promoveu o Encontro de Famílias, reunindo representantes de diversos segmentos do universo socioeducativo. A iniciativa, que contou com a participação da direção, equipe técnica, agentes de segurança socioeducativa, profissionais de saúde, profissionais do Colégio Estadual Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, membros da cozinha e da equipe de limpeza, adolescentes e familiares, teve como principal objetivo discutir temas relevantes para a socioeducação.

O evento permitiu que os participantes explorassem questões sobre os fluxos de saúde e cuidado, além de fortalecer os vínculos com as famílias dos adolescentes atendidos e recepcionar aquelas que estavam conhecendo a unidade pela primeira vez.

O evento culminou com a participação de 29 familiares, que compartilharam suas impressões sobre o encontro, participando de um almoço conjunto com os profissionais no refeitório Divulgação / Degase-RJ



Organizado em colaboração com o Núcleo de Assistência às Famílias (NUAF), o encontro começou com apresentações musicais compostas pelos próprios adolescentes em medida socioeducativa. Os tópicos abordados incluíram "cuidados em saúde prestados na unidade", "redes de proteção social à família" e "comunicação não-violenta", ministrados pela equipe técnica e equipe de enfermagem. Além disso, a programação incluiu a exposição e doação de livros do projeto "Minha Família também lê", promovido pelas Bibliotecas Socioeducativas do Degase. A ONG "Casa Mãe Mulher", que oferece suporte às famílias de adolescentes há 14 anos, também esteve presente para compartilhar suas experiências. Organizado em colaboração com o Núcleo de Assistência às Famílias (NUAF), o encontro começou com apresentações musicais compostas pelos próprios adolescentes em medida socioeducativa. Os tópicos abordados incluíram "cuidados em saúde prestados na unidade", "redes de proteção social à família" e "comunicação não-violenta", ministrados pela equipe técnica e equipe de enfermagem. Além disso, a programação incluiu a exposição e doação de livros do projeto "Minha Família também lê", promovido pelas Bibliotecas Socioeducativas do Degase. A ONG "Casa Mãe Mulher", que oferece suporte às famílias de adolescentes há 14 anos, também esteve presente para compartilhar suas experiências.

o encontro começou com apresentações musicais compostas pelos próprios adolescentes em medida socioeducativa Divulgação / Degase-RJ



O evento culminou com a participação de 29 familiares, que tiveram a oportunidade de compartilhar suas impressões sobre o encontro, participando de um almoço conjunto com os profissionais no refeitório. Ao final, os familiares realizaram visitas aos adolescentes internados, fortalecendo ainda mais os laços entre as famílias e a unidade socioeducativa. Com essa iniciativa, o o o objetivo é possibilitar um ambiente de acolhimento e cuidado, essencial para a reintegração e desenvolvimento saudável dos jovens atendidos. O evento culminou com a participação de 29 familiares, que tiveram a oportunidade de compartilhar suas impressões sobre o encontro, participando de um almoço conjunto com os profissionais no refeitório. Ao final, os familiares realizaram visitas aos adolescentes internados, fortalecendo ainda mais os laços entre as famílias e a unidade socioeducativa. Com essa iniciativa, o o o objetivo é possibilitar um ambiente de acolhimento e cuidado, essencial para a reintegração e desenvolvimento saudável dos jovens atendidos.