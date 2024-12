Estudantes encerraram o ano letivo participando da gincana "De Olho no Óleo", promovida pela Águas do Rio - Divulgação

Estudantes encerraram o ano letivo participando da gincana "De Olho no Óleo", promovida pela Águas do RioDivulgação

Publicado 12/12/2024 23:49

Baixada Fluminense - Pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. Foi com essa proposta que cerca de 230 alunos da rede pública de Belford Roxo, Japeri e Queimados, na Baixada Fluminense, encerraram o ano letivo participando da gincana “De Olho no Óleo”, promovida pela Águas do Rio. A iniciativa, que alia conscientização ambiental à educação, arrecadou 74 litros de óleo de cozinha usado, evitando que o resíduo fosse descartado de forma irregular no meio ambiente.

Com isso, cerca de 1,8 milhão de litros de água foram protegidos de possíveis contaminações, além de contribuir para o bom funcionamento das redes de esgoto da região.

Descarte de óleo de cozinha usado no coletor Divulgação

Jogar óleo de cozinha usado na pia ou em qualquer ralo de casa pode parecer inofensivo, mas não é. Essa gordura, ao entrar na rede de esgoto e em contato com água fria, forma um bloco sólido que pode entupir tubulações e comprometer o fluxo das tubulações.

Estudantes da Baixada Fluminense participaram da Gincana De Olho no Oleo promovida pela Aguas do Rio Divulgação



Isso pode causar o retorno do esgoto para os imóveis, mau cheiro, extravasamentos em vias públicas e ainda atrair ratos, baratas e outros animais. Se chegar às redes por onde passam a água das chuvas, o resíduo pode poluir rios, lagoas e o mar. Isso pode causar o retorno do esgoto para os imóveis, mau cheiro, extravasamentos em vias públicas e ainda atrair ratos, baratas e outros animais. Se chegar às redes por onde passam a água das chuvas, o resíduo pode poluir rios, lagoas e o mar.

Todo o resíduo arrecadado nas escolas e ecopontos montados pela concessionária é recolhido por uma empresa qualificada Divulgação

A estudante Geovana Cristina, de 13 anos, que mora no bairro Santo Expedito, em Queimados, conta como foi participar da gincana com seus amigos de turma.



“É muito importante preservar e cuidar do meio ambiente para garantirmos um futuro sustentável. Eu e meus colegas entramos de cabeça nessa gincana e pedimos ajuda dos nossos familiares, vizinhos e até colocamos um pedido de colaboração nas redes sociais. Eu consegui mais de 10 garrafas de óleo usado. Minha avó também me ajudou bastante”, disse.

Todo o resíduo arrecadado nas escolas e ecopontos montados pela concessionária é recolhido por uma empresa qualificada, que direciona o material para a produção de produtos como sabão, biodiesel e ração animal, entre outros.

A estudante Geovana Cristina, de 13 anos, participou da gincana com seus amigos de turma Divulgação



“Falamos sobre diversos riscos para o meio ambiente, como a contaminação do solo, da água, da atmosfera, além do entupimento das redes de esgoto, entre outros problemas. Além disso, a iniciativa reforça a importância da educação ambiental como ferramenta para transformar hábitos e preservar os recursos naturais”, afirmou Anderson Lopes, supervisor de Responsabilidade Social.



Confira onde estão os ecopontos na Baixada Fluminense:



- Loja da Águas do Rio no Shopping Nova Belford – 1º andar, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.130, Centro.

“Falamos sobre diversos riscos para o meio ambiente, como a contaminação do solo, da água, da atmosfera, além do entupimento das redes de esgoto, entre outros problemas. Além disso, a iniciativa reforça a importância da educação ambiental como ferramenta para transformar hábitos e preservar os recursos naturais”, afirmou Anderson Lopes, supervisor de Responsabilidade Social.- Loja da Águas do Rio no Shopping Nova Belford – 1º andar, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.130, Centro.

- Loja da Águas do Rio em Duque de Caxias – Avenida Dr. Manoel Teles, 237, Centro.



- Loja da Águas do Rio em Japeri – Rua Rosária Loureiro, 12, Loja 4, Centro.



- Loja da Águas do Rio em Jardim Primavera – Alameda Calheiros da Graça, 221.



- Loja da Águas do Rio em Magé – Avenida Simão da Mota, 713, Centro.



- Loja da Águas do Rio em Mesquita – Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 23, Centro.



- Loja da Águas do Rio no Nilópolis Square – Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, 100, loja 124, Centro.



- Loja da Águas do Rio em Nova Iguaçu – Rua Oscar Soares, 1362, Califórnia, Nova Iguaçu.



- Loja da Águas do Rio no Centro Comercial de Queimados – Rua Dr. Eloi Teixeira, 165, loja 115, Centro.