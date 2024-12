A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 11/12/2024 22:53 | Atualizado 11/12/2024 22:53

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma quantidade de drogas, na tarde desta quarta-feira (11), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Parque dos Califas, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam: 09 pinos de cocaína; 08 papelotes de cocaína; 03 tabletes de maconha; R$ 128,00 em espécie



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).