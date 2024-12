A ocorrência policial com a motocicleta roubada e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º PM

A ocorrência policial com a motocicleta roubada e todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPReprodução / 39º PM

Publicado 11/12/2024 11:19 | Atualizado 11/12/2024 11:25

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com um motocicleta roubada, na madrugada desta quarta-feira (11), durante patrulhamento pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo. Além do veículo recuperado, os agentes apreenderam ainda com o preso, dinheiro em espécie e um aparelho de celular roubado, que foi devolvido ao dono.



O suspeito, que foi reconhecido pela vítima do roubo, foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).