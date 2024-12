Fiéis lotaram a igreja para homenagear Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município - Divulgação / PMBR

Fiéis lotaram a igreja para homenagear Nossa Senhora da Conceição, padroeira do municípioDivulgação / PMBR

Publicado 10/12/2024 17:55

Belford Roxo - No último domingo (08), foi celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade de Belford Roxo, pelos fiéis na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Dagmar. Também foi comemorado os 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria, proclamado pelo Papa Pio IX na mesma data, em 1854.



O padre Josinaldo Otaciano, destacou a importância do evento. “É uma alegria muito grande estarmos aqui, celebrando o dia da Imaculada Conceição, padroeira do nosso município de Belford Roxo. Que do alto da torre, onde se encontra a imagem na gruta, ela possa interceder por todos os devotos e devotas de Nossa Senhora da mãe de Jesus”, concluiu o padre.

A moradora do Bairro das Graças, Sônia Flausino, contou a alegria pela celebração da data Divulgação / PMBR



Dia sagrado e de muitas bênçãos



A moradora do Bairro das Graças, Sônia Flausino, contou a alegria pela celebração da data. "Hoje é um dia sagrado e de muitas bênçãos e comemorações por aqui. É com muita felicidade que vim para poder rezar e agradecer por tudo que a Nossa Senhora fez e vem fazendo pela nossa cidade", finalizou Sônia.