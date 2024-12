Inocentes de Belford Roxo levou centenas de componentes, alguns fantasiados e outros com uniforme padronizado na Cidade do Samba - Divulgação

Publicado 09/12/2024 21:35

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo pisou forte, na noite de sábado (07), na Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, no lançamento dos sambas-enredo da Série Ouro, da Liga RJ. A escola de samba belforroxense foi a 11ª a se apresentar, e levou centenas de componentes, alguns fantasiados e outros com uniforme padronizado, de acordo com a determinação do diretor geral de Carnaval, Saulo Tinoco, demonstrando organização.



“Agradeço a todos os componentes, por estarem aqui defendendo a nossa Inocentes com garra nessa festa. E também ao presidente da Liga RJ, Hugo Junior, pela organização do evento”, disse o presidente administrativo da Inocentes, Icaro Ribeiro.

A rainha de bateria, Darlin Ferrattry foi um destaque no desfile ao surgir deslumbrante em um macacão adornado com 95 mil cristais vermelhos Divulgação



Uma faixa com o título do enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, abriu o desfile em seguida a comissão de frente da coreógrafa Juliana Frathane veio realizando um bailado apresentando a escola, e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro imponentes faziam os presentes saudarem o pavilhão belforroxense.



Uma faixa com o título do enredo "Ewe, a cura vem da floresta", abriu o desfile em seguida a comissão de frente da coreógrafa Juliana Frathane veio realizando um bailado apresentando a escola, e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro imponentes faziam os presentes saudarem o pavilhão belforroxense.

O canto da escola comandado pelos intérpretes Daniel Silva e Thiago Brito, acompanhado pelos ritmistas do mestre Washington Paz, empolgaram a passarela. E fizeram todos os foliões, destaques, passistas, baianas, musas, cantarem e sambarem com alegria, mostrando uma prévia do que está sendo preparado para o desfile principal.

O canto da escola comandado pelos intérpretes Daniel Silva e Thiago Brito, foi acompanhado pelos ritmistas do mestre Washington Paz Divulgação



A rainha de bateria, Darlin Ferrattry, com todo seu carisma foi um destaque no desfile ao surgir deslumbrante em um macacão adornado com 95 mil cristais vermelhos, interagindo com os batuqueiros tricolores.



A rainha de bateria, Darlin Ferrattry, com todo seu carisma foi um destaque no desfile ao surgir deslumbrante em um macacão adornado com 95 mil cristais vermelhos, interagindo com os batuqueiros tricolores.

A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Liga RJ a desfilar no Sambódromo, na Sexta-Feira de Carnaval (28/02), em 2025, com o enredo: "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, adaptado para o próximo desfile pelo carnavalesco Cristiano Bara. Mostra que a humanidade tem que cuidar da natureza.