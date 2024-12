O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPMDivulgação / 20º BPM

Publicado 15/12/2024 13:16

Belford Roxo - Um carro roubado ( Hyundai Creta) foi recuperado, com dois suspeitos presos, pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), durante patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Rancho Novo, no limite entre os municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo.

Na tentativa da abordagem, após os agentes perceberam o motorista em atitude suspeita, o homem tentou fugir, mas perdeu o controle e acabou batendo o veículo. Após verificação, constatou-se que o veículo era produto de roubo registrado na 23ª DP (Mérier), com placas adulteradas. O suspeito admitiu ter comprado o carro no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por R$ 4.500,00.



Os suspeitos eram do bairro Valverde, em Nova Iguaçu, e foram encaminhados para o registro da ocorrência na 52ª DP (Nova Iguaçu). Um deles foi preso, e o outro, ouvido e liberado.