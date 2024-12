A motocicleta apreendida com o assaltante preso pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Publicado 16/12/2024 23:18 | Atualizado 16/12/2024 23:31

Belford Roxo – Um assaltante foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. O homem foi preso em flagrante, após praticar uma série de roubos na região com uma motocicleta. O comparsa do criminoso conseguiu fugir.

A ocorrência com o assaltante, que foi reconhecido por várias vítimas, foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).