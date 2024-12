A motocicleta que ficou presa embaixo do veículo, acabou provocando o incêndio no carro do ex-vereador, que também é advogado e policial militar - Reprodução

A motocicleta que ficou presa embaixo do veículo, acabou provocando o incêndio no carro do ex-vereador, que também é advogado e policial militarReprodução

Publicado 16/12/2024 15:19 | Atualizado 16/12/2024 15:51

Belford Roxo – O ex-vereador de Belford Roxo, Marco Antônio Gonçalves, o “Marcão Kiko”, foi baleado neste domingo (15), na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo. De acordo com as primeiras informações, Marcão teria sofrido uma tentativa de assalto por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Automóvel Clube, próximo à rodoviária do Parque São José. “Marcão Kiko”, foi atingido no braço.

Ao perceber a ação da dupla, o ex-vereador tentou atropelar os suspeitos, arrastando a motocicleta até as Três Setas, na Avenida Joaquim da Costa Lima. A motocicleta que ficou presa embaixo do veículo, acabou provocando o incêndio no carro do ex-vereador, que também é advogado e policial militar.



Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local. Marcão Kiko foi socorrido com um ferimento no braço, na UPA do Lote XV. Em suas redes sociais, o filho do ex-vereador publicou que ele estava bem e estável.



A 54ª DP (Belford Roxo) investigará o caso.

O filho do ex-vereador fez uma postagem nas redes sociais afirmando que o pai estava bem Reprodução / Redes Sociais