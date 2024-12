A interrupção ocorreu devido a um reparo em um vazamento localizado na Estrada do Maringá - Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 17/12/2024 23:12 | Atualizado 17/12/2024 23:13

Belford Roxo - A Águas do Rio interrompeu, nesta terça-feira (17), o abastecimento de água tratada em cinco bairros de de Belford Roxo. A interrupção ocorreu devido a um reparo em um vazamento localizado na Estrada do Maringá, que afeta um dos sistemas de bombeamento de água tratada que atendem à cidade.



Regiões afetadas: Jardim Brasil, Lote XV, Nova Aurora, Vale do Ipê e Wona.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento será normalizado de forma gradativa, podendo levar até 72 horas.



A concessionária orienta que os clientes mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo até a regularização do abastecimento. Ressalta, ainda, que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.