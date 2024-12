As inscrições para as vagas da EJA devem ser realizadas através de um site, até o dia 30 de dezembro e a divulgação da lista de contemplados será no dia 6 de janeiro de 2025 - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 19/12/2024 17:05 | Atualizado 19/12/2024 17:06

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu inscrições de pré-matrículas para o ano letivo de 2025 dos estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), programa que visa dar uma nova oportunidade para quem quer retomar os estudos. As inscrições devem ser realizadas através de um site, até o dia 30 de dezembro e a divulgação da lista de contemplados será no dia 6 de janeiro de 2025.

As pré-matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão ser realizadas através do site: https://educatec.tecnoservrj.com.br/pre-registration-eja/login . No total, 11 escolas municipais estão com vagas abertas, são elas: José Pinto Teixeira, Rudá Iguatemi Villanova, Miguel Ângelo Leone, Professor Paris, Heliópolis, Maria da Conceição Carneiro, Manoel Gomes, Jardim Gláucia, São Bento, Professor Alcides Cabral de Freitas e Malvino José de Miranda.

Poderão se inscrever jovens a partir de 15 anos de idade e adultos que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos seus estudos, por questões sociais, econômicas ou pessoais.

A efetivação das matrículas deverá ser realizada presencialmente nas escolas, a partir do dia 6 de janeiro de 2025. O responsável, ou o próprio estudante caso seja maior de idade precisará da seguinte documentação: certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência, duas fotos 3x4; RG e CPF (do estudante e do responsável em caso de menor de idade); laudo médico ou equivalente, em casos de candidatos com deficiência; declaração de transferência, caso tenha vindo de outra unidade de ensino; cartão do SUS; número de Identificação Social (NIS), se for beneficiário do Programa Bolsa Família.

Para mais informações, consulte a Central de Matrículas da Prefeitura pelo telefone (Whatsapp): (21) 96649-5788.