A palestra sobre o Dezembro Vermelho teve como objetivo conscientizar sobre os perigos da AidsDivulgação / PMBR

Publicado 18/12/2024 17:24

Belford Roxo - Nesta terça-feira (17), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, promoveu uma palestra do Dezembro Vermelho, mês de conscientização e luta contra a Aids, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). O evento, realizado no Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico Benis P. de Freitas, no bairro Santa Maria, contou com dinâmicas.



A campanha de Dezembro Vermelho foi instituída no Brasil em 2017, fazendo com que durante todo o mês ocorra um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas à luta contra o vírus HIV, Aids e outras IST. O objetivo é conscientizar a todos sobre a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas.



Qualidade de vida



A AIDS, causada pelo vírus HIV, afeta o sistema imunológico, deixando o corpo mais propenso a doenças e infecções que, normalmente, seriam controladas em pessoas saudáveis. Com diagnóstico e o tratamento correto, muitas pessoas com HIV, conseguem viver por longos anos mantendo sua saúde e qualidade de vida.



Algumas formas de contágio são: sexo vaginal, oral e anal sem camisinha; uso de seringa por mais de uma pessoa; transfusão de sangue contaminado; da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação; Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

Campanhas educativas são importantes para informar à população sobre os riscos da doença Divulgação / PMBR



Uso de preservativos



E entre as principais ISTs estão: herpes genital, cancro mole (cancróide), HPV, doença inflamatória pélvica (DIP), donovanose, gonorreia e infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo (LGV), sífilis, infecção pelo HTLV e tricomoníase.



A principal e mais eficaz forma de prevenir a transmissão do HIV e outras ISTs é com o uso de preservativos. Campanhas educativas também têm um papel fundamental em informar a população sobre os riscos e como evitá-los. Além disso, é muito importante que cada pessoa realize exames regulares e também, que busque manter um estilo de vida saudável, ajudando a fortalecer o sistema imunológico.