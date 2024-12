Prefeito eleito Márcio Canella e vice-prefeita Mariana Malta são diplomados no Fórum de Belford Roxo - Divulgação / Pablo Carmo

Prefeito eleito Márcio Canella e vice-prefeita Mariana Malta são diplomados no Fórum de Belford RoxoDivulgação / Pablo Carmo

Publicado 19/12/2024 21:30

Belford Roxo - O prefeito eleito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), foi diplomado na tarde desta quinta-feira (19), junto com sua vice-prefeita, Mariana Malta (União Brasil), além dos 25 vereadores que irão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos. A cerimônia aconteceu no auditório do Fórum de Belford Roxo e contou com a presença do presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda e do vice-prefeito de Belford Roxo, Marcelo Canella, além dos familiares dos diplomados.



Canella foi eleito prefeito no primeiro turno com 62,88% dos votos válidos, o que corresponde a 155.299 votos. Márcio Canella recebeu seu diploma do juiz Luís Gustavo Vasques, da Zona Eleitoral 154. O novo prefeito toma posse em 1º de janeiro de 2025.

Márcio Canella recebe o diploma ao lado do presidente nacional do União Brasil, Antonio de Rueda Divulgação / Pablo Carmo



“A gente não sabe o que vai encontrar na prefeitura. Mas, a população pode ter certeza que a partir de primeiro de janeiro vai ter um prefeito trabalhando 24 horas para a cidade”, disse Márcio Canella.



Márcio Corrêa de Oliveira, mais conhecido como Márcio Canella, tem 47 anos, é casado e tem três filhos. Começou sua vida política em 2008 quando foi secretário de Serviços Públicos em Belford Roxo. Em 2012, foi eleito vereador e estabeleceu o recorde de mais votado da história da cidade com 5.683 votos.



Márcio Canella e a esposa Patrícia com os três filhos Divulgação / Pablo Carmo



“Hoje é um dia histórico. Faz 12 anos que eu peguei meu diploma como vereador, fui eleito deputado estadual por três vezes, vice-prefeito e hoje, com muita honra, sou diplomado como chefe do executivo da cidade. O povo pode ter certeza que vou arregaçar as mangas e trabalhar muito. Quero agradecer a minha família, minha esposa Patrícia, meu irmão, Marcelão Canella, todos os vereadores do nosso grupo político que estiveram ao meu lado. Também quero agradecer ao presidente nacional do meu partido, Antônio de Rueda, que tem ajudado o nosso Estado”, concluiu Canella.



A diplomação é o reconhecimento da Justiça Eleitoral que o candidato foi eleito pelo povo e está apto para tomar posse do cargo. O diploma é entregue após o fim das eleições, período de contagem dos votos, de questionamento e processamento do resultado das eleições. De acordo com o calendário eleitoral, os eleitos devem ser diplomados até 19 de dezembro.

