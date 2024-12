Diversos temass para formação profissional foram abordados: competências essenciais no mercado de trabalho, políticas de recrutamento, elaboração de um bom currículo, entre outros - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Belford Roxo - Estudantes do Curso Técnico em Administração, do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Belford Roxo, participaram na última semana, de uma visita técnica à Árvore, uma startup inovadora que desenvolve uma plataforma de leitura virtual utilizada por escolas e instituições educacionais.



A atividade foi organizada pela professora Melina Pompeu e contou com a presença dos professores Frederico de Carvalho e Denise Silva, além da participação da bibliotecária Carolina Carvalho, que acompanhou os estudantes na experiência prática.



Segundo Frederico, a visita proporcionou aos alunos uma visão real do funcionamento de uma empresa moderna, tecnológica e comprometida com a educação. Durante o encontro, diversos temas fundamentais para a formação profissional foram abordados, como competências essenciais no mercado de trabalho, políticas de recrutamento e seleção, a importância da proatividade, a elaboração de um bom currículo, o uso estratégico do LinkedIn e a relevância de uma formação sólida.



A professora Melina Pompeu, responsável pela atividade, destacou a importância dessa aproximação com o mercado. "Essa visita técnica é essencial para que os alunos compreendam, na prática, como funcionam os processos dentro de uma empresa inovadora. Eles puderam ver de perto o que o mercado espera dos futuros profissionais e refletir sobre como podem se preparar para atender a essas demandas”, destacou Melina.



Frederico de Carvalho enfatizou como essas experiências enriquecem o aprendizado em sala de aula. "Trazer os estudantes para esse ambiente proporciona uma conexão entre teoria e prática. A Árvore mostrou como a tecnologia e a literatura podem caminhar juntas, reforçando a importância de unir conhecimento técnico com competências comportamentais”, afirmou.

A professora Denise Silva completou, ressaltando o impacto dessa visita no desenvolvimento dos alunos. "O contato com profissionais da empresa e as discussões abordadas aqui são oportunidades valiosas para os estudantes se inspirarem e enxergarem o futuro com mais clareza. Foi uma experiência que, sem dúvida, abrirá portas para novas reflexões e oportunidades".



Carolina Carvalho, bibliotecária, que também acompanhou os estudantes, apontou o papel essencial da literatura no desenvolvimento pessoal e profissional. "A Árvore de livros é uma ferramenta que hoje amplia o acesso aos livros para além das paredes das bibliotecas do Instituto, além de contar com a gamificação para incentivar o hábito da leitura. O contato com a literatura fortalece o pensamento crítico e amplia as perspectivas dos alunos, algo fundamental para a formação profissional e humana", pontuou.



Durante a visita, os profissionais da Árvore explicaram os mecanismos de acesso a cargos na empresa, apresentando de forma clara suas políticas de recrutamento, as habilidades valorizadas e os diferenciais competitivos no momento da seleção. Além disso, houve um bate-papo descontraído onde os alunos puderam tirar dúvidas e compartilhar expectativas, em um ambiente leve, acolhedor e sofisticado.

Para a discente Isabelly Cristina, a experiência foi inspiradora. "Nunca imaginei que uma empresa pudesse ter um ambiente tão acolhedor e, ao mesmo tempo, tão inovador. Saio daqui motivada a me dedicar ainda mais aos estudos e a me preparar para as oportunidades que surgirem", disse.



O estudante Maicon Magalhães destacou a importância das discussões apresentadas. "Aprendi muito sobre a importância do LinkedIn e de como um bom currículo faz diferença. Além disso, a fala dos profissionais me mostrou que a proatividade é essencial para o sucesso na carreira".