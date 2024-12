A suspensão impacta a distribuição de água em partes de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri e Queimados - Arquivo

A suspensão impacta a distribuição de água em partes de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri e QueimadosArquivo

Publicado 23/12/2024 10:53 | Atualizado 23/12/2024 10:59

Baixada Fluminense - Devido às fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana, na noite deste domingo (22), a Cedae paralisou a operação das represas Mantiquira, Rio D’Ouro, São Pedro, Tinguá e Xerém, causando suspensão no abastecimento de água de partes da Baixada Fluminense. Segundo a estatal, foi necessária a adoção da medida emergencial, para controlar a qualidade da água captada nestes mananciais, que compõem o Sistema Acari, sob gestão da empresa.

Na manhã desta segunda-feira (23), seguem com a operação interrompida as represas São Pedro, que abastece partes de Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, e Registro, que fornece água para áreas de Duque de Caxias e Belford Roxo



A suspensão impacta a distribuição de água em partes de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri e Queimados. Nessas localidades, a normalização do fornecimento ocorrerá, de forma gradativa, assim que forem retomadas a operação e a vazão nas represas administradas pela Cedae, o que, de acordo com a estatal, acontecerá após a regularização dos parâmetros necessários para captação nos mananciais.



Regiões afetadas:

- Duque de Caxias: Amapá, Aviário, Barro Branco, Campos Elísios, Capivari, Chácaras Arcampo, Chácaras Rio-Petrópolis, Chuno, Cidade dos Meninos, Cidade Parque Paulista, Cângulo, Equitativa, Ferreira, Figueira, Guararapes, Império, Jardim Anhangá, Jardim Dayse, Jardim Nat, Jardim Primavera, Lamarão, Mantiquira, Meio da Serra, Nova Campinas, N. S. do Carmo, P. Adelaide, Parada Angélica, Parada Morabi, Parque Eldorado, Parque Panorama, Parque Vitória, Pilar, P. J. Pessoa, P. Paulista, P. S. Pedro, Santa Cruz, Santa Cruz da Serra, Santa Lúcia, Santo Antônio, Saracuruna, S. Bonfim, S. J. Tadeu, Vila Actura, Vila Alzira, Vila Maria Helena, Vila Operária – Xerém, Vila Rosário, Vila Santa Alice, Vila Santa Cruz, Vila Urussai, Xerém



- Belford Roxo: Itaipu, Vale do Ipê, Wona, Nova Aurora, Lote XV e Miguel Couto

- Nova Iguaçu: Ambaí, Caioaba, Carmari, Figueiras, Geneciano, Grama, Jardim Posse, Jardim São Vicente, Jaceruba, Kenedy, Nova América, Parque Renascença, Ponto Chic, Posse, Santa Rita, Três Corações, Viga, Vila de Cava, Vila Sergipe



- Queimados: Belmonte, Carmo, Fanchem, Fátima, Jardim Queimados, Jardim Tri-Campeão, Luiz de Camões, Paraíso, Rio D’Ouro, Roncador, São Jorge, São Simão, Tinguá, Três Pontes, Vale Ouro, Vila Camarim, Vila Central, Vila Nanci, Vila São Francisco, Vila Tinguá



- Japeri: Alecrim, Aljezur, Belo Horizonte, Cajuri, Delamare, Dos Eucaliptos (parte), Esperança, Jardim Primavera, Jardim São João, Jardim Transmontano, Jardim Tri-Campeão, Jardim Willis, Laranjal, Parque dos Santos, Pedra Lisa, Rio D’Ouro, Santa Amélia, Santa Inês, Santo Antônio, Teófilo Cunha, Vila Conceição



A Águas do Rio orienta que os moradores das regiões afetadas mantenham a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades essenciais, adiando tarefas que demandam alto consumo, até a regularização do fornecimento. A concessionária segue disponível pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.