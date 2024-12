O Ramal Belford Roxo terá ainda ajustes pontuais ao longo do dia, além da diminuição do tempo total do percurso - Divulgação / Supervia

Publicado 28/12/2024 16:32 | Atualizado 28/12/2024 16:35

Belford Roxo – O Ramal Belford Roxo terá ajustes na grade de horários e intervalos, a partir do dia 07 de janeiro de 2025, de acordo com a Supervia, concessionária que administra os trens no Rio de Janeiro. A nova grade visa dar continuidade ao planejamento de melhorias na operação dos trens. O novo planejamento, realizado a partir de estudos de demanda, visa atender a mais clientes nos horários em que mais precisam, com mais viagens e redução no tempo de percurso



Ramal Belford Roxo - Principais alterações

• A viagem expressa partindo de Belford Roxo foi alterada e será realizada às 6h14. No sentido contrário, partindo da Central do Brasil, a viagem expressa é prevista para 17h21;

• Haverá ajustes pontuais ao longo do dia, além da diminuição do tempo total do percurso.