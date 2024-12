A ocorrência policial com a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a motocicleta apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 31/12/2024 17:36

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma motocicleta com numeração do motor adulterada, nesta terça-feira (31), na Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).