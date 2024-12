Carnavalesco Cristiano Bara (sentado), apresentando o projeto do Carnaval 2025, ao vice-presidente de Carnaval Clayton Ferreira (em pé) e ao presidente Reginaldo Gomes (sentado) - Divulgação

Publicado 30/12/2024 18:27

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo buscando agregar profissionais para conquistar uma vaga no Grupo Especial, no Carnaval de 2025, contratou na última semana, o advogado e empreendedor Clayton Ferreira, para ser o vice-presidente de Carnaval.

"Fiquei muito feliz com o convite dos presidentes de Honra Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, principalmente por admirarem o meu trabalho e minha experiência como gestor de entidades carnavalescas. Sempre fui apaixonado pelas escolas de samba e luto em prol do espetáculo. Estar na Inocentes é um novo desafio, mas sei que é uma agremiação cuja administração não mede esforços para colocar um desfile digno na avenida. Já começamos a trabalhar, vi o projeto de 2025 e traçamos com o carnavalesco Cristiano Bara e a direção, algumas metas a serem cumpridas. Vamos em busca do título para família Inocentes”, disse Clayton Ferreira.

O novo dirigente nasceu no Complexo do Lins, é advogado Especialista em Direito Criminal, Familiar e na Lei Maria da Penha; secretário Executivo da Frente Parlamentar em Defesa do Samba e Valorização do Carnaval. Foi presidente da Superliga, da Liesb e da Escola de Samba Império da Praça Seca. Tendo também, atuado em várias agremiações do Rio de Janeiro.

“Clayton é um grande gestor, entre seus trabalhos notáveis, cito a organização e modernização do desfile na Intendente. Sempre que precisávamos do seu auxílio, éramos atendidos imediatamente. Logo é um amigo da Inocentes que chega para somar. Seja bem-vindo!”, falou o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.

A Caçulinha da Baixada será a terceira agremiação da Liga RJ a desfilar no Sambódromo, na Sexta-Feira de Carnaval (28/02), com o enredo:"Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, e que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Cristiano Bara.