Matheus Carneiro (de vermelho), deputada federal Daniela do Waguinho (camisa listrada), Prefeito Waguinho, com médicos e familiares do homenageado na inauguração da Maternidade Municipal - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Nesta segunda-feira (30-12), o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), entregou as obras da Maternidade Municipal, de uma creche e uma escola no Cantão de Heliópolis e 4 unidades castramóveis. O prefeito realizou as entregas acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e Matheus Carneiro.



O prefeito Waguinho destacou a importância das realizações na cidade. “Encerramos um ciclo de 8 anos à frente da cidade de Belford Roxo. Um ciclo realizador e resultado de muito esforço, trabalho e dedicação”, afirmou. “Entregamos hoje a Maternidade Municipal, a primeira maternidade pública da cidade. Essa é uma conquista muito especial, que dá a oportunidade para as crianças belforroxenses nascerem aqui com dignidade. Além disso, o Cantão de Heliópolis ganhou duas unidades de educação, totalmente novas e climatizadas”, completou o prefeito Waguinho, destacando que sua gestão foi marcada por avanços em todos os setores como: saúde, educação, cultura, assistência social e infraestrutura.



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho comentou sobre os novos equipamentos de Belford Roxo. “Tivemos muitos desafios ao longo desses anos, mas sempre trabalhei incansavelmente em Brasília para enviar recursos federais e melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Agradeço por cada gesto de carinho e cada sugestão que nos motivaram a sempre fazer o melhor por cada família belforroxense”, completou Daniela do Waguinho.

Matheus Carneiro (de vermelho), deputada federal Daniela do Waguinho (camisa listrada), Prefeito Waguinho, com médicos e familiares do homenageado na inauguração da Escola Municipal Maria Ritta dos Santos Silva Rafael Barreto / PMBR



Primeira maternidade pública



A Maternidade Municipal Pastor Messias Salvo Vaz é a primeira maternidade pública do município. De acordo com o projeto, a Maternidade Municipal tem capacidade para realizar até 50 partos diários, e ocupa uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, com três andares e 28 leitos em enfermaria, três consultórios, duas salas ginecológicas, ultrassonografia, ecocardiograma, raio-X, mamografia, duas salas de isolamento, duas farmácias, quatros leitos na unidade intermediária neonatal, cinco na UTI neonatal, quatro leitos na UTI adulta e dois na unidade intermediária adulta, duas salas de parto, dois centros cirúrgicos, sala para indução/recuperação anestésica, sala AMIU (aspiração manual intrauterina) e quatro leitos no quarto PPP (pré-parto, parto e puerpério).

Deputada Daniela do Waguinho (centro) com as filhas da homenageada da escola Lindalva Nascimento, Rita e Elisabete Rafael Barreto / PMBR



Escola Municipal Maria Ritta dos Santos Silva



Localizada no bairro do Cantão, a Escola Municipal Maria Ritta dos Santos. A unidade terá dois pavimentos. A unidade atenderá alunos da educação infantil (pré-escola 4 e 5 anos) e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). No primeiro pavimento da escola terá refeitório, secretaria, sala de direção (especialista), banheiro, sala dos professores, cozinha com despensa e depósito. O segundo será composto por banheiros e cinco salas de aula.



Creche Municipal Lindalva Gomes do Nascimento



O bairro Cantão também ganhou a Creche Municipal Lindalva Gomes do Nascimento. A unidade atenderá cem alunos na faixa etária de 2 a 5 anos. A unidade terá duas salas de aula, refeitório, secretaria, sala de direção, banheiros (inclusive para PCDs), sala dos professores, cozinha com despensa e depósito.

Deputada Daniela do Waguinho (centro) com as filhas da homenageada da escola Maria Ritta, Silvana e Josefa Rafael Barreto / PMBR



Chegada dos castramóveis



Belford Roxo recebeu quatro castramóveis como parte de uma emenda parlamentar da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho. As quatro unidades móveis que preveem em torno de 200 atendimentos diários em diversas regiões do município. Também está prevista a chegada de novos equipamentos veterinários.



Belford Roxo recebeu quatro castramóveis como parte de uma emenda parlamentar da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho. As quatro unidades móveis que preveem em torno de 200 atendimentos diários em diversas regiões do município. Também está prevista a chegada de novos equipamentos veterinários.

Os castramóveis são trailers que funcionam com toda estrutura necessária para os atendimentos exclusivos na castração de cães e gatos. Cada unidade possui quatro salas, em que os animais receberão os trabalhos de anestesiados, tricotomização (raspagem de pelos), cirurgia, tratamentos, entre outros.