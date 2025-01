O prefeito Márcio Canella anunciou que irá recuperar uma verba de R$ 220 milhões para dragar rios - Pablo Carmo / Divulgação

Publicado 01/01/2025 21:24

Belford Roxo - O prefeito eleito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), a vice-prefeita Mariana Malta e 25 vereadores, tomaram posse nesta quarta-feira (01). A cerimônia, realizada no Country Clube da cidade, contou com a presença de centenas de pessoas. Márcio Canella anunciou como suas primeiras medidas a reabertura de postos de Saúde e atenção especial à educação. O presidente da Câmara Municipal, Markinhos Gandra, reeleito para o cargo, empossou o prefeito, a vice e os vereadores.

O prefeito Marcio Canella ao lado do presidente da Câmara, Markinho Gandra (D), vereadores e convidados na posse Divulgação / Jeovani Campos

O prefeito eleito ressaltou ainda que é necessário deixar as divergências políticas de lado e trabalhar pela cidade. “A Educação e Saúde estão péssimas. Postos não funcionam. A Escola Albert Sabin, que cuida de crianças especiais, foi destruída. Vamos reconstruir a unidade e toda a Educação. O ex-prefeito não fez a transição como manda a lei. Ele também deixou de assinar um contrato de R$220 milhões com o Governo Federal para dragar rios e não permitir enchentes no município. Com a ajuda do presidente nacional do União Brasil, Tony Rueda, estarei em Brasília para assinar o contrato”, argumentou Canella, que após a solenidade, foi para a sede da Prefeitura.