A ocorrência policial com as drogas e a réplica de fuzil foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 04/01/2025 21:44

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam 263 trouxinhas de maconha, 97 pedras de crack, 34 pinos de cocaína, um rádio transmissor, além de uma réplica de fuzil, neste sábado (04), no bairro Parque Santa Amélia, em Belford Roxo. Os suspeitos que estavam com as drogas, conseguiram fugir.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).