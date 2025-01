Mestre Chacal já desenvolveu vários projetos na Casa da Cultura - Divulgação / Jeovani Campos

Mestre Chacal já desenvolveu vários projetos na Casa da CulturaDivulgação / Jeovani Campos

Publicado 03/01/2025 18:45 | Atualizado 03/01/2025 18:51

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua fazendo o balanço do rastro de destruição deixado pela gestão anterior. Nesta sexta-feira (03), os secretários municipais Fábio Varandão (Esporte e Lazer) e André Luiz Carvalho (Cultura), visitaram a Vila Olímpica e a Casa da Cultura, para avaliarem os estragos.

Na Casa da Cultura, o secretário destacou que uma das primeiras medidas será recolher todos os livros que foram jogados no chão e catalogá-los novamente. “Infelizmente, o cenário é triste. Precisamos recuperar a Casa da Cultura, que é um polo importante para quem trabalha com diversos tipos de arte no município”, destacou André Luiz Carvalho, acentuando que teatro também foi depredado e diversos equipamentos levados.

Frequentador assíduo da Casa da Cultura, Anderson Vaz, o Mestre Chacal, ficou triste ao passar pelo portão e percorrer a unidade onde, segundo ele, foram apresentados diversos projetos que beneficiaram a população. “Realizamos aqui o 21º Encontro de Capoeira e dois saraus. Outros grupos também se destacaram. Há um mês estive aqui e a situação me parecia normal. Fico triste em ver a Casa da Cultura nessa situação. Nunca vi isso no município, pois toda transição de governo foi tranquila”, frisou Chacal.

Na Vila Olímpica, o cenário também não é dos melhores. O secretário Fábio Varandão caminhou por alguns setores e constatou a destruição do prédio. Foram levados aparelhos de ar-condicionado, tomadas de parede, porta de elevador, janelas, colchonetes e tatames, por exemplo. Fichas cadastrais foram jogadas pelo chão. “Vamos fazer a limpeza para começar a reconstruir a Vila Olímpica e colocá-la de novo para funcionar para que a população possa utilizá-la para as práticas esportivas”, finalizou Varandão.

O secretário de Esporte e Lazer, Fábio Varandão, frisou que recuperar a Vila é fundamental Divulgação / Jeovani Campos

Ex-professor da Vila Olímpica, Silvio do Monte também se assustou ao chegar ao local. “Não dá para acreditar que largaram esse espaço nessas condições. A Vila Olímpica sempre vivia cheia com muitos alunos. Todos felizes e praticando esporte. Eu dava aula de futebol e via o brilho no rosto dos alunos. É torcer para que tudo dê certo e a vila seja recuperada o mais rápido possível”, concluiu Silvio do Monte, que atualmente dá aula de natação e hidroginástica.