A ocorrência policial com os pinos de cocaína foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 02/01/2025 21:20

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam 170 pinos de cocaína, nesta quinta-feira (02), no bairro Maringá, Belford Roxo. Na ação, os agentes não localizaram suspeitos próximos as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).