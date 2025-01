A ocorrência com o menor apreendido, as drogas e a motocicleta foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/01/2025 17:45

Belford Roxo - Um adolescente foi apreendido pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta segunda-feira (06), conduzindo uma motocicleta roubada, no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo. Na ação, os agentes apreenderam ainda com o menor, 1.120 pinos de cocaína e 22 trouxinhas de maconha.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).