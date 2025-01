Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Inocentes Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro - Divulgação

Publicado 06/01/2025 22:17

Belford Roxo - Com muita alegria e felicidade, a Inocentes de Belford Roxo, voltará a realizar seus tradicionais ensaios técnicos de rua, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (Rua do Atacadão, antigo Carrefour), no bairro Guaraciaba, nesta quarta-feira (08), a partir das 20h. A agremiação não realizava seus ensaios na cidade, desde 2023, quando passou a ensaiar no município vizinho de Mesquita.



“Agradeço ao poder público e a população de Mesquita pela maravilhosa recepção, no período que ensaiamos neste município acolhedor, nossa gratidão será eterna. No momento em que anunciamos a volta para nosso lar, a comunidade belforroxense festejou, pois a Inocentes é o orgulho da cidade e representante da nossa cultura. Tenho certeza que contaremos com a presença de um grande número de componentes e público, que contará com total segurança. Convido a todos para estarem presentes nesta festa”, disse o presidente de Honra, Reginaldo Gomes.

Além dos integrantes das alas da comunidade, participam do ensaio a comissão de frente, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, a bateria comandada por mestre Washington Paz, a rainha de bateria Darlin Ferrattry (mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa), os intérpretes Daniel Silva e Thiago Brito, musas, passistas, baianas, compositores, velha guarda e toda a equipe de harmonia, comandada por Evandro Harmonia e Catia Sant’ana.

A convidada especial da noite será a Escola de Samba Em Cima da Hora, que se apresentará com seus componentes, cantor Charles Silva, mestre Leo Capoeira, rei e rainha de bateria Jorge Amareloh e Heather Anchieta.



O percurso do ensaio contempla o trecho do posto de gasolina Forza até o Atacadão.



A tricolor da Baixada será a terceira escola a desfilar na sexta-feira de folia, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo "Ewe, a cura vem da floresta", do carnavalesco Jorge Caribé, apresentado em 2008, com adaptação do carnavalesco Cristiano Bara.