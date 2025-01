O prefeito Marcio Canella visitou o Hospital Municipal, cujas obras de ampliação estão paralisadas - Divulgação / PMBR

Publicado 06/01/2025 18:01

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), teve um final de semana agitado. No sábado (04), o chefe do Executivo visitou o Hospital Municipal, que está em fase de ampliação. O prefeito esteve ainda em uma operação tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna da Silva no Vale do Ipê.



No Hospital Municipal, Márcio Canella vistoriou o prédio anexo, que está em construção. O projeto inicial prevê que a unidade terá quatro andares e que disponha de um centro cirúrgico, sala amarela e sala vermelha. “Paralisaram a obra, mas vamos retomá-la, pois o Hospital é fundamental para os moradores de Belford Roxo e até de municípios vizinhos. A Saúde tem que estar funcionando perfeitamente e não a bagunça que estava”, sentenciou o prefeito.

Prefeito Marcio Canella (4º da esquerda para a direita) com os vereadores Dudu Canella, Telminho, chefe de gabinete Marcelo Canela e vereador Sidney Canella PMBR / Divulgação



O térreo terá recepção, duas salas de qualificação e risco (popularmente conhecida como triagem), quatro consultórios, sala amarela e sala de estabilização vermelha. No primeiro pavimento ficarão salas administrativas, farmácia e laboratório e exames. No segundo andar funcionarão três salas cirúrgicas, setor de isolamento, sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermagem. O terceiro pavimento terá cinco enfermarias (um total de 23 leitos), sala de isolamento e posto de prescrição.



Recapeamento na Avenida Ayrton Senna



Uma das principais vias do município, a Avenida Ayrton Senna da Silva, no bairro Vale do Ipê, foi recapeada por funcionários da Prefeitura. Acompanhado pelo chefe de Gabinete Marcelo Canella e pelos vereadores Sidney Canella, Dudu Canella e Telminho, o prefeito Márcio Canella vistoriou a avenida e destacou que a via é uma das mais importantes do município, pois nela trafegam diversas linhas de ônibus.

A Avenida Ayrton Senna da Silva teve um grande trecho recapeada PMBR / Divulgação



A operação tapa-buraco foi feita na Avenida Piam e na Avenida Automóvel Clube, na altura do bairro Jardim Ideal. "A situação da Ayrton Senna da Silva estava de mal a pior. O recapeamento melhorou a situação. Os mesmos casos são as Avenidas Piam ", resumiu Canella.

Vereadores Rodrigo com a Força do Povo, Dudu Canella, prefeito Marcio Canella e Marcelo Canella na obra da Automóvel Clube PMBR / Divulgação

Sinais luminosos passam por manutenção



Pelo menos 10 sinais luminosos das principais vias de Belford Roxo precisaram passar por reparos emergenciais nos últimos dias. O trabalho, que começou na sexta-feira passada (03), ainda não tem data para terminar. “Alguns dos equipamentos tiveram suas peças furtadas. Isso dificultou o conserto imediato em alguns locais”, disse o secretário municipal de Transportes, Luiz Leonardo Brito da Silva.



A falta de manutenção na sinalização luminosa, ocorrida na gestão passada, deixou vários cruzamentos da Cidade em situação de perigo. As intervenções foram feitas nos semáforos das Avenidas Prefeito Jorge Júlio Costa dos Santos, Joaquim da Costa Lima, Benjamim Pinto Dias, Automóvel Clube, Mariano dos Passos e Retiro da Imprensa.