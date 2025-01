O programa atua para minimizar os efeitos dos temporais de verão. Com ações de desassoreamento e limpeza de margens, o objetivo é proteger a população e evitar alagamentos - Divulgação / INEA-RJ

O programa atua para minimizar os efeitos dos temporais de verão. Com ações de desassoreamento e limpeza de margens, o objetivo é proteger a população e evitar alagamentosDivulgação / INEA-RJ

Publicado 07/01/2025 14:23 | Atualizado 07/01/2025 14:26

Belford Roxo - O Governo do Estado, através do Programa Limpa Rio, do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), está desde a última semana, com mais de 100 frentes de trabalho em todo o estado, atuando para minimizar os efeitos dos temporais de verão. Com ações de desassoreamento e limpeza de margens, o objetivo é proteger a população e evitar alagamentos.



Na Baixada Fluminense, são 30 maquinários atuando em cidades como Belford Roxo, São João de Meriti e Duque de Caxias.

Maquinários e profissionais do Governo do Estado seguem trabalhando, atuando com retroescavadeiras e caminhões.