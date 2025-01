O prefeito Marcio Canella disse que a prefeitura vai apertar o cerco contra o roubo de tampas de bueiros e fios - Jeovani Campos / Divulgação

Publicado 07/01/2025 17:43 | Atualizado 07/01/2025 17:44

Belford Roxo - Ferros-velhos que trabalham comprando material roubado em Belford Roxo estão com os dias contados. “Vou interditar, fechar, lacrar e acabar com essa bagunça que transformou a cidade em um caos”. O aviso partiu do prefeito Márcio Canella (União Brasil), na manhã desta terça-feira (07), quando acompanhava a interdição de um bueiro que teve a tampa de ferro furtada entre as esquinas da Avenida Benjamin Pinto Dias com a Travessa Joaquina, centro.

A Prefeitura também está reprimindo o furto de fios, pois o material é vendido em ferros-velhos Roger Silva / Divulgação



Canella disse que a situação se repete em vários bairros do município. “Tenho andado pela cidade e em cada ponto encontro um bueiro aberto porque a tampa foi furtada. O mesmo delito vem acontecendo com fios de sinais de trânsito e aparelhos de ar-condicionado de escolas municipais. Não vamos aturar mais isso. A bagunça acabou!”, avisa o prefeito.



Abraços e Saudações



Abraços e Saudações

Não foi só o reparo na tampa do bueiro que movimentou o centro da cidade. A presença do prefeito fez muito morador da cidade parar para saudá-lo. " Não consegui passar direto. Tive que parar e abraçá-lo. Belford Roxo precisa ser respeitado e ele já iniciou o processo", afirmou a biomédica Márcia Silva, moradora do Bairro Piam, que transitava pelas ruas do centro.

A trabalhadora autônoma Luciane Oliveira, com a filha, conversou com o prefeito Marcio Canella Jeovani Campos / Divulgação



"Bom dia, prefeito! O senhor é a nossa esperança", disparou a trabalhadora autônoma Luciane Oliveira, que passou pelo local em companhia da filha Eliza de sete anos. Quem também fez questão de felicitar o prefeito Marcio Canella foi um motorista de ônibus da empresa Viação São José, linha Santa Maria/Pavuna. Ele parou o coletivo, puxou o freio de mão e chamou o prefeito, que subiu no veículo. O motorista, que não quis se identificar, pegou o celular e não hesitou em fazer uma selfie com o novo chefe do executivo. Os passageiros aplaudiram.

O prefeito Marcio Canella conversou com pedestres e explicou como será a atuação da Prefeitura contra o roubo de bueiros e fios Roger Silva / Divulgação