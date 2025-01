O encontro foi a primeira aproximação do governo municipal com os segmentos culturais - PMBR / Divulgação

O encontro foi a primeira aproximação do governo municipal com os segmentos culturaisPMBR / Divulgação

Publicado 08/01/2025 17:20 | Atualizado 08/01/2025 17:21

Belford Roxo - O vandalismo na Casa da Cultura de Belford Roxo, ocorrido nos últimos dias da gestão anterior, imobilizou as atividades culturais da cidade. No início da semana, o secretário municipal de Cultura, André Luiz Carvalho, foi convidado pelo Conselho Municipal para uma reunião de discussão sobre os efeitos da destruição. O encontro aconteceu na Biblioteca Tim Lopes, que teve todo seu acervo bibliográfico, com cerca de sete mil exemplares, danificado. Entre todas as atividades que proporcionava, o espaço recebia cerca de cinco mil pessoas mensalmente.



O encontro foi a primeira aproximação do governo municipal com os segmentos culturais. “Agora ficou mais fácil, porque antes a Cultura tinha medo do prefeito anterior”, assegurou o presidente do Conselho, Icaro Ribeiro. Localizada no Bairro Nova Piam, a Casa da Cultura completa 25 anos em maio e representa um dos principais patrimônios da cidade.

Representantes do Conselho Municipal de Cultura se reuniram e debateram a destruição da Casa da Cultura, entre outros assuntos PMBR / Divulgação



Retrocesso irreparável



O teatro, as salas de oficinas, a biblioteca e obras de artes foram vandalizadas. “O ato de destruição no nosso espaço cultural representa um retrocesso irreparável”, lamenta o primeiro secretário do Conselho, Flávio Cardoso. Durante a reunião, o secretário André Luiz informou que o espaço da biblioteca passará a funcionar como sede administrativa, até a execução de obras de recuperação completa do espaço. O vereador Juninho do Pica-pau também participou da reunião.

O teatro, as salas de oficinas, a biblioteca e obras de artes foram vandalizadas. “O ato de destruição no nosso espaço cultural representa um retrocesso irreparável”, lamenta o primeiro secretário do Conselho, Flávio Cardoso. Durante a reunião, o secretário André Luiz informou que o espaço da biblioteca passará a funcionar como sede administrativa, até a execução de obras de recuperação completa do espaço. O vereador Juninho do Pica-pau também participou da reunião.