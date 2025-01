O prefeito Marcio Canella foi recebido no batalhão pelo comandante da unidade, o tenente-coronel Marcus Vinícius Bomfim - Reprodução

O prefeito Marcio Canella foi recebido no batalhão pelo comandante da unidade, o tenente-coronel Marcus Vinícius BomfimReprodução

Publicado 10/01/2025 03:40 | Atualizado 10/01/2025 03:40

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, se reuniu nesta quinta-feira (09), com o comandante do 39° Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo), tenente-coronel Marcus Vinicius Bomfim de Lima. O encontro teve como objetivo discutir a intensificação das ações de combate ao tráfico de drogas, especialmente nas comunidades onde o crack é mais comercializado.



Durante a reunião, Canella destacou a importância de fortalecer o policiamento nessas áreas e ressaltou os impactos negativos do crack na segurança e no cotidiano dos moradores. "O tráfico de drogas gera inúmeros problemas para a nossa cidade, como roubos, furtos e invasões, além da prática de outros delitos”, afirmou o prefeito.



Ações para reintegrar dependentes químicos



Canella ressaltou que muitos dependentes químicos furtam fios e outros materiais, que são vendidos para que o vício seja mantido. “Com o apoio do 39º Batalhão vamos combater esse mal que está destruindo a vida das pessoas e acabando com famílias”, ressaltou Canella.

Além do combate ao tráfico, a Prefeitura de Belford Roxo está investindo em ações para tratar e reintegrar os dependentes químicos. A administração municipal pretende firmar convênios com centros de recuperação, oferecendo suporte para que essas pessoas possam se tratar e reconstruir suas vidas. "Acreditamos que é fundamental combater o tráfico com firmeza, mas também oferecer tratamento para aqueles que estão dependentes de drogas. Queremos dar a essas pessoas a oportunidade de se recuperar e ter uma nova chance", destacou Canella.



