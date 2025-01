Diogo Bastos, Marcelo Canella e Mariana Malta destacaram a importância da doação - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 13/01/2025 17:35

Belford Roxo - A vice-prefeita de Belford Roxo, Mariana Malta (União Brasil), o chefe de Gabinete, Marcelo Canella e o secretário municipal de Assistência Social e Combate à Fome, Diogo Bastos, realizaram na sexta-feira (10), uma visita técnica nas unidades de acolhimento e abrigos municipais, Casa Lar do Meninos, no Centro, e Lar Esperança, no bairro Farrula. A ideia da visita foi conhecer as estruturas das duas unidades, após a saída e os estragos deixados pela gestão anterior.



Doação de alimentos e produtos de limpeza



Na oportunidade, a Casa Lar dos Meninos recebeu uma doação de 130 Kg de alimentos e produtos de limpeza de uma empresa comercial privada. "Trata-se de uma atitude exemplar da empresa com a doação dos alimentos e materiais de limpeza para a nossa unidade, numa excelente articulação da Secretaria Municipal de Assistência Social", destacou a coordenadora do abrigo, Cláudia Carvalho. Entre os alimentos e produtos doados estão: feijão, macarrão, arroz, sabão em pó e sabonete, entre outros.



O secretário Diogo Bastos agradeceu à empresa e quer abrir canais com a iniciativa privada para mais doações. “Vamos ampliar essa parceria, que é importante para o município e para a empresa”, destacou o secretário.

Diogo bastos, Marcelo Canella e Mariana Malta visitaram a Casa Lar dos Meninos e o Lar Esperança Jeovani Campos / PMBR



A Casa Lar dos Meninos, no Centro, acolhe menores de 12 a 17 anos, vítimas de violência, fornecendo assistência psicológica, alimentar, saúde e odontológica.

