A ocorrência policial com a grande quantidade de drogas apreendida pelos policiais militares do 39º BPm foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

A ocorrência policial com a grande quantidade de drogas apreendida pelos policiais militares do 39º BPm foi registrada na 54ª DPReprodução / 39º BPM

Publicado 11/01/2025 11:40

Belford Roxo - Uma grande quantidade de drogas (cocaína, crack e maconha), foi apreendida pelos policiais militares do 39º BPM (Belfrod Roxo), no final da noite desta sexta-feira (10), durante patrulhamento na Rua Sales Teixeira, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes identificaram três suspeitos em um ponto conhecido de venda de drogas, que fugiram do local. Os policiais militares fizeram uma varredura no local e encontraram a grande quantidade de drogas.



Drogas apreendidas:

- 2.590 pinos de cocaína;

- 945 pedras de crack;



- 630 trouxinhas de maconha.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).