Publicado 10/01/2025 20:23

Belford Roxo - A Câmara Municipal de Belford Roxo fez, nesta sexta-feira (10), a sua primeira sessão legislativa do ano. Os vereadores debateram diversos assuntos, destacando-se a gestão do prefeito Marcio Canella (União Brasil), que assumiu mandato no dia 1º de janeiro.



O presidente da Câmara, Markinho Gandra, deu boas-vindas aos vereadores e destacou o trabalho realizado pela Prefeitura em pouco mais de uma semana de governo. Ele lembrou do caos em que o prefeito Márcio Canella recebeu o município e criticou a antiga gestão.

Gandra disse que percorrendo o município já percebeu que a Prefeitura está trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população, visto que a gestão anterior deixou escolas e postos de saúde fechados e muito lixo nas ruas. “Estamos percebendo a mudança nesses primeiros dias de governo. A Prefeitura está limpando ruas, tapando buracos e implementando uma série de ações para beneficiar todos os bairros. A Câmara de Vereadores é parceira do prefeito Marcio Canella e está pronta para ajudar no que for preciso”, avaliou.



Novo brasão, hino e bandeira



Durante a sessão, os vereadores também votaram a adoção do novo brasão, a bandeira e o hino. Todas as três propostas foram aprovadas. Porém, a questão do brasão, que está na Lei Orgânica, precisa de um segundo turno de votação, que será daqui há 10 dias. A aprovação se dará por dois terços dos votos (17 vereadores).

