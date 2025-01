Motociclista foi resgatado do valão pelos policiais militares do Batalhão de Choque - Reprodução / PMERJ

Publicado 11/01/2025 22:47

Belford Roxo - Um motocicista foi resgatado pelos policias militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar, neste sábado (11), após cair em um valão, na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam, em Belford Roxo. Os agentes faziam patrulhamento pela via, quando foram acionados por populares para resgatar Carlos Alexandre, de 21 anos, que conduzia o veículo, e teria sofrido uma fechada de um carro, perdendo o controle da moto, e caindo no valão.

O socorro contou ainda com a auxílio do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), que passava pelo local no momento do acidente, e ajudou no resgate do motociclista, acionando o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) para o atendimento médico ao motociclista e condução para uma unidade de saúde do município.