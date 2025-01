O Canal do Granja está sendo dragado e limpo para evitar enchentes - Divulgação / PMBR

O Canal do Granja está sendo dragado e limpo para evitar enchentesDivulgação / PMBR

Publicado 15/01/2025 17:00

Belford Roxo - A Secretaria de Conservação de Belford Roxo realizou a retirada de lixo, dragagem e limpeza do Canal da Granja, no bairro Malhapão. A iniciativa contou com retroescavadeira e caminhão realizando a limpeza em um trecho de 1km do canal.



A obra beneficia os moradores do entorno do canal com a retirada do lixo, diminuído a possibilidade de enchentes e alagamentos provocados pelas fortes chuvas e a cheia do canal. O acúmulo de lixo acaba elevando a margem do canal que fica superior às ruas do bairro.

O aposentado Sérgio Sabino teve que fazer contenção em casa para evitar a invasão da água Divulgação / PMBR



Cheias do canal



“Moro aqui no Malhapão há 23 anos e já sofremos muito com as cheias desse canal. Essa limpeza é uma maravilha, porque quando chove aqui, a água do canal transborda tudo aqui. Traz uma melhoria. Eu tive que fazer uma contenção na entrada de casa, pra evitar que a água entrasse. Perdi alguns carros aqui. Importante ter alguém trabalhando pela gente aqui no bairro”, destacou o aposentado, Sérgio Sabino, de 63 anos. “Moro aqui no Malhapão há 23 anos e já sofremos muito com as cheias desse canal. Essa limpeza é uma maravilha, porque quando chove aqui, a água do canal transborda tudo aqui. Traz uma melhoria. Eu tive que fazer uma contenção na entrada de casa, pra evitar que a água entrasse. Perdi alguns carros aqui. Importante ter alguém trabalhando pela gente aqui no bairro”, destacou o aposentado, Sérgio Sabino, de 63 anos.

A Prefeitura fez a limpeza da Estrada do capim Melado e da Rua Teixeira de Melo Divulgação / PMBR



Limpeza e retirada de lixo



A Prefeitura realizou ainda a limpeza e a retirada de lixo de ruas do bairro Roseiral. Entre as principais vias limpas, estiveram a Estrada do Capim Melado e Rua Teixeira de Melo. A Prefeitura realizou ainda a limpeza e a retirada de lixo de ruas do bairro Roseiral. Entre as principais vias limpas, estiveram a Estrada do Capim Melado e Rua Teixeira de Melo.