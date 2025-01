Evalder Perini vermelho, Flávio Gonçalves e técnicos do Inea e da Defesa Civil verificaram a situação do rio Iguaçu e do canal Iguaçu - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 14/01/2025 17:20

Belford Roxo - Os secretários municipais Evalder Perini Vermelho (Defesa Civil) e Flávio Gonçalves (Meio Ambiente), juntamente com técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), visitaram nesta terça-feira (14) diversas áreas que alagam em época de chuvas. O objetivo foi fazer um mapeamento para preparar a estratégia de atuação nos temporais de verão. O prefeito Marcio Canella (União Brasil) solicitou ao governador Cláudio Castro (PL) a dragagem dos rios e canais que cortam o município, que o Inea já está realizando.

Os secretários Evalder Perini Vermelho e Flávio Gonçalves ouvem atentamente as explicações de Ricardo Ferreira sobre as bombas Jeovani Campos / PMBR



O primeiro lugar visitado foi uma ponte do Rio Botas, que fica no limite de Nova Iguaçu com Belford Roxo, entre os bairros Itaipu e Heliópolis. Os secretários e os técnicos concluíram que o ideal será construir uma ponte arcada, pois a atual dificulta o fluxo de água, causando assim alagamentos.

O Governo do Estado firmou parceria com a Prefeitura e está dragando também o canal do Outeiro Jeovani Campos / PMBR



Moradores acreditam em melhorias



No bairro Vila São Luiz, bairro crítico que alaga muito, os secretários conversaram com moradores e perceberam a gravidade da área, cortada pelo Rio Botas. “Isso aqui vira um mar quando chove. A última dragagem foi feita através do prefeito Márcio Canella, quando ele era deputado”, acentuou Flávio Gonçalves. “Estamos preocupados com os moradores. Por isso começamos a visitar os locais críticos. Precisamos que a população dê um crédito ao novo governo “, completou Evalder Perini Vermelho.



No bairro Vila São Luiz, bairro crítico que alaga muito, os secretários conversaram com moradores e perceberam a gravidade da área, cortada pelo Rio Botas. "Isso aqui vira um mar quando chove. A última dragagem foi feita através do prefeito Márcio Canella, quando ele era deputado", acentuou Flávio Gonçalves. "Estamos preocupados com os moradores. Por isso começamos a visitar os locais críticos. Precisamos que a população dê um crédito ao novo governo ", completou Evalder Perini Vermelho.

Morando no bairro há mais de 20 anos, Magna Barbosa, 55, frisou que quando o tempo começa a ficar nublado, as preocupações surgem. "Sempre perdemos móveis e outros objetos. Tenho esperança que agora irá melhorar", concluiu. "Não tenho mais nada dentro de casa. Minha esperança agora e esse governo ", finalizou Maria Aparecida Gomes de Mello, 61, que mora há 10 anos na Vila São Luiz.

Maria Aparecida Gomes de Mello, que mora na Vila São Luís, construiu batentes para evitar que a água entre em seu terreno Jeovani Campos / PMBR



Água chegou a dois metros de altura no Cantão



Na localidade conhecida como Cantão, em Heliópolis, os secretários e o engenheiro do Inea, Ricardo Ferreira, viram a situação do Rio Botas, pois o local sofre com alagamentos e na última enchente a água chegou a dois metros de altura. No Babi, a comitiva percebeu que o canal Nova Aurora está com muito lixo às suas margens. A equipe passou ainda pelo bairro Santa Maria.



Bombas estão funcionando



A visita dos secretários terminou no bairro Lote XV, onde visitaram o local onde ficam as cinco bombas de fabricação alemã que ajudam a combater a enchente na localidade. Todas estão funcionando. Para a contenção da água, as bombas são auxiliadas por comportas. Ricardo Ferreira explicou que a vazão de cada bomba é de 13 milhões e oitocentos mil litros de água por hora.



Na localidade conhecida como Cantão, em Heliópolis, os secretários e o engenheiro do Inea, Ricardo Ferreira, viram a situação do Rio Botas, pois o local sofre com alagamentos e na última enchente a água chegou a dois metros de altura. No Babi, a comitiva percebeu que o canal Nova Aurora está com muito lixo às suas margens. A equipe passou ainda pelo bairro Santa Maria.

A visita dos secretários terminou no bairro Lote XV, onde visitaram o local onde ficam as cinco bombas de fabricação alemã que ajudam a combater a enchente na localidade. Todas estão funcionando. Para a contenção da água, as bombas são auxiliadas por comportas. Ricardo Ferreira explicou que a vazão de cada bomba é de 13 milhões e oitocentos mil litros de água por hora.

Ricardo Ferreira destacou que quando o rio Iguaçu enche no local, as comportas travam o fluxo para não encher o bairro. Dentro do pôlder (porção de terrenos baixos, planos e alagáveis que são protegidos continuamente por meio de diques) existe um sensor que regula a altura das comportas.

O rio Botas, na altura de Santa Maria, também causa enchentes. Os secretários e o engenheiro do Inea verificaram o problema Jeovani Campos / PMBR



No Vale do Ipê, região do Lote XV, os secretários acompanharam a limpeza de um trecho do canal do Outeiro. "Mapeamos os principais pontos que alagam e o prefeito Márcio Canella está trabalhando para evitar qualquer tipo de estrago com as chuvas de verão", observou Flávio Gonçalves.