A Águas do Rio aproveitará para realizar uma ação de melhoria na adutora que transporta até as redes de distribuição a água captada pela Cedae no manancialDivulgação / Águas do Rio

Publicado 14/01/2025 17:03

Belford Roxo - Nesta quinta-feira (16), a Cedae irá suspender a produção de água na represa Rio D’Ouro para realizar uma manutenção programada na unidade. Durante a execução do serviço, previsto para ocorrer das 6h às 18h, o abastecimento ficará suspenso em partes dos municípios de Belford Roxo e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Neste período, a Águas do Rio aproveitará para realizar uma ação de melhoria na adutora que transporta até as redes de distribuição a água captada pela estatal no manancial.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: Shangrila e Itaipu.



Nova Iguaçu: Adrianópolis, Boa Esperança, Botafogo, Caiçara, Caioaba, Carmari, Carlos Sampaio, Corumbá, Figueiras, Geneciano, Grama, Iguaçu Velho, Jardim Natal, Jardim Real, Jardim São Vicente, Kennedy, Nossa Senhora de Fátima, Nova América, Parque Ambaí, Parque Flora, Parque São Carlos, Rancho Fundo, Rio D’Ouro, Santa Rita, Vila de Cava, Vila Fluminense, Vila Guarita e partes dos bairros de Carlos Sampaio e Tinguazinho.

No trecho em que a tubulação de grande porte passa pela Estrada da Colônia, no bairro Rio D’Ouro, em Nova Iguaçu, técnicos irão instalar um conjunto hidráulico com 11 metros de extensão e 6 toneladas. Produzido na oficina da concessionária, na Pavuna, na Zona Norte da Capital, ele virá com um macromedidor e uma válvula automática acoplados à sua estrutura.



O macromedidor é uma espécie de hidrômetro de alta capacidade, que permite medir grandes vazões de água e calcular o volume total transportado pela rede, bem como analisar eventuais perdas no sistema de distribuição e planejar ações corretivas. Já a válvula automática é um equipamento com automação e telemetria, que equaliza, de forma autônoma ou com intervenção humana e à distância, o fluxo da água no interior da tubulação.



Posteriormente, a válvula e o macromedidor que serão instalados quinta-feira terão conexão com o Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio. Localizado na Região Portuária da Capital, este setor da concessionária é responsável por realizar, em tempo real e 24 horas por dia, o monitoramento e o controle remotos dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário que a empresa opera em território fluminense.



A intervenção prevista para quinta-feira (14) integra o Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio, que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento.



Após a conclusão dos serviços programados pela Águas do Rio e Cedae, bem como a retomada integral da captação de água na represa Rio D’Ouro, o abastecimento nas regiões afetadas entrará em processo de normalização, que ocorre de forma gradativa, em 72 horas, podendo levar mais tempo nas pontas das redes de distribuição e nos locais elevados.



A concessionária orienta que os clientes dessas localidades façam uso da água de cisternas e caixas d’água somente em atividades essenciais, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do abastecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.