Publicado 15/01/2025 19:13 | Atualizado 16/01/2025 00:49

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inicia nesta quinta-feira (16) uma nova era com reabertura da sua sede, após o prefeito eleito Márcio Canella (União Brasil) encontrar o abandono e o caos na sede do Poder Executivo, com cofres vazios e um rombo financeiro de mais de R$ 1 bilhão de reais. O cenário devastador obrigou o novo Chefe do Executivo Municipal a fechar a prefeitura por 15 dias. Márcio Canella entregou às autoridades uma lista com de mais de 600 pessoas que se beneficiaram nos últimos dias de governo anterior com valores que iam de R$ 50 mil a R$ 100 mil sem nenhuma explicação.



Márcio Canella passou uma mensagem positiva e esperançosa para os belforroxenses, garantindo empenho e luta na reconstrução de Belford Roxo, apesar de todo o cenário de “guerra” encontrado ao assumir o município no dia 1º de janeiro deste ano “A Prefeitura de Belford Roxo vai reabrir suas portas para uma nova história. Estamos estruturando para trabalhar junto e fazer nossa cidade crescer. Passamos esses dias fechados para entender qual era a real situação que o antigo prefeito deixou. Confesso que esperava um cenário ruim, mas o que estamos descobrindo é assustador”, revelou Canella.



Aliados do ex-prefeito levaram até R$ 100 mil



Márcio Canella acentuou que tem mais de 15 anos de vida pública e que ficou estarrecido com o descalabro que encontrou na Prefeitura. Segundo ele, alguns servidores foram beneficiados com pagamentos de até R$ 100 mil, sem nenhum embasamento trabalhista ou jurídico. “No último dia de governo, ou seja, enquanto os nossos servidores que trabalharam o mês todo para receber estavam aqui na porta da Prefeitura, o ex-prefeito estava fazendo maracutaia e trambique com o dinheiro público. Olha, isso é uma malvadeza sem tamanho. Se tinha dinheiro, por que não pagou essas pessoas que trabalharam o mês todo? Ele preferiu distribuir o dinheiro para os seus amigos. Um monte de funcionários fantasmas levou R$ 100 mil, R$ 50 mil. Centenas de pessoas levaram recursos que eram destinados para pagar quem realmente trabalhou”, explicou o prefeito, acrescentando que já entregou às autoridades uma lista com mais de 600 pessoas e nomes.



Contas do Instituto de Previdência vazios



O prefeito reafirmou que está trabalhando junto com sua equipe para trazer recursos para Belford Roxo e reerguer o município do caos que encontrou. “Estou focado na reconstrução da nossa cidade. Uma das coisas que nós descobrimos é que o ex-prefeito repassou para o Instituto de Previdência nas últimas duas semanas de dezembro um valor de R$ 14 milhões de reais. Mandei imediatamente o nosso pessoal ir lá e pagar os aposentados, porque se ele tivesse repassado esse dinheiro, com certeza teria recursos para pagar os aposentados e pensionistas. Para nosso espanto, quando a equipe conseguiu ter acesso às contas do Instituto, elas estavam zeradas”, denunciou Márcio Canella.

A Prefeitura será reaberta nesta quinta-feira já com as cores modificadas Jeovani Campos / PMBR



Dificuldade em saber quem trabalhou



Márcio Canella disse acreditar que as descobertas são apenas a ponta do iceberg. Ele explicou que o ex-prefeito não aceitou fazer a transição. Canella lembrou que o ex-prefeito sumiu com a maioria dos processos das Secretarias, dificultando até para saber quem trabalhou e quem não trabalhou. “Eu quero dizer, que apesar mais de R$ 1 bilhão de dívidas que o antigo prefeito deixou, apesar de termos assumido a prefeitura sem dinheiro em caixa, apesar desses absurdos que ele fez com nosso município, eu tenho certeza que com muito trabalho vamos conseguir reconstruir a nossa cidade”, sentenciou o prefeito.



Município quase perdeu convênio de R$ 208 milhões



As dificuldades com os convênios também são citadas pelo prefeito, que alegou que o ex-prefeito não quis assinar um convênio e o município quase perdeu recursos. "São verbas do PAC para dragagem de rios, que poderiam ajudar a diminuir ou sanar os problemas das enchentes. Por ruindade do ex-prefeito, quase perdemos R$ 208 milhões por que ele não quis assinar o convênio. Como iríamos resolver problemas de enchentes sem esses recursos? Isso é muita maldade com a população. Mas já resolvemos essa questão com o apoio do nosso líder, presidente nacional do nosso partido (União Brasil), Tony Rueda. Graças à intervenção dele essas obras virão para Belford Roxo", arrematou Canella.