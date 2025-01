Mesmo a dívida de mais de R$ 1 bilhão, a Prefeitura conseguiu pagar aposentados e pensionistas - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 16/01/2025 20:32

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo quitou, nesta quarta-feira (15), o pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do município, referente ao mês de dezembro. Os vencimentos deveriam ser pagos até o quinto dia útil de janeiro de 2025. Porém, o atraso aconteceu devido à dificuldade encontrada pelo prefeito Márcio Canella (União Brasil), que teve que decretar calamidade financeira do município, ao encontrar os cofres vazios, quando assumiu o governo no dia 1º de janeiro, com uma dívida de mais de R$ 1 bilhão.

Acesso às contas do Instituto de Previdência

“Descobrimos que o ex-prefeito repassou para o Instituto de Previdência nas últimas duas semanas de dezembro um valor de R$ 14 milhões de reais. Mandei imediatamente os nossos aposentados, porque se ele repassou esse dinheiro, com certeza teria recursos para pagar os aposentados e pensionistas. Para nosso espanto, quando a equipe conseguiu ter acesso às contas, descobrimos que as contas do Instituto estavam zeradas”, destacou o prefeito Márcio Canella.

O prefeito Márcio Canella reabriu a Prefeitura de Belford Roxo, nesta quinta-feira (16), após um fechamento de 15 dias, depois de decretar calamidade financeira na cidade belforroxense. “Estamos iniciando uma nova jornada, com coragem e determinação e a certeza que juntos podemos transformar a nossa cidade. Vamos juntos construir um futuro mais justo e próspero para a nossa Belford Roxo”, finalizou Márcio Canella.