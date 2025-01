Pistola e fuzil apreendidos pelos policiais militares do 39º BPM - Divulgação / 39º BPM

Pistola e fuzil apreendidos pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / 39º BPM

Publicado 16/01/2025 21:17 | Atualizado 16/01/2025 21:39

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), durante operação nesta quinta-feira (16), na Comunidade de Santa Tereza, Belford Roxo. Com o homem, os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) apreenderam: 01 fuzil calibre 556; 01 pistola Beretta 9mm; 01 rádio transmissor; 01 capa de colete.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).