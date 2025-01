O prefeito Márcio Canella se reuniu com representantes da Caixa para resolver a liberação da verba - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 16/01/2025 20:52 | Atualizado 16/01/2025 20:53

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), se reuniu nesta quarta-feira (16), em seu gabinete, com integrantes da Caixa Econômica Federal. Em pauta, recursos do banco para investimentos no município, principalmente a liberação de R$ 208 milhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a limpeza de rios e canais que cortam o município. A intervenção faz parte da Fase 1 do projeto 1 Bacia do Rio Iguaçu/Botas.



Há anos o município vem sofrendo com constantes enchentes, que afetam diversos bairros, sendo os mais críticos que ficam próximos ao rio Botas e rio Iguaçu, como Santa Maria, Heliópolis, Vila São Luiz e as localidades situadas no Lote XV. O prefeito Márcio Canella conseguiu com o Governo do Estado que o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) faça a limpeza dos rios e canais. “Encontramos uma situação caótica, mas vamos conseguir resolver os problemas. A gestão anterior deixou tudo destruído”, disse o prefeito Marcio Canella.

O Rio Iguaçu está incluído na Fase do projeto 1 Bacia do Rio Iguaçu/Botas Jeovani Campos / PMBR



De acordo com o projeto, inicialmente serão priorizados o fluxo das águas fluviais dentro da calha desde a cabeceira do rio Botas até o rio Iguaçu, bem como obras complementares de urbanização do pôlder (é uma porção de terrenos baixos, planos e alagáveis que são protegidos continuamente de alagamentos por meio de diques e dessecamento, visando à utilização na agricultura ou como moradia) e canal do outeiro.



Parque fluviais para impedir ocupações irregulares



O canal será dotado de vias marginais pavimentadas com redes de microdrenagem nos trechos faltantes ao longo dos 5,8km de extensão e implantação de parques fluviais lineares para impedir as ocupações irregulares aumentando assim as áreas de drenagem e proporcionar áreas de lazer.

O Canal do Outeiro também será beneficiado pela verba de R$ 208 milhões do projeto 1 Bacia do Rio Iguaçu / Botas Jeovani Campos / PMBR



Márcio Canella frisou que o ex-prefeito não quis assinar um convênio e o município quase perdeu os recursos. “São verbas do PAC para dragagem de rios, que poderiam ajudar a diminuir ou sanar os problemas das enchentes. Por negligência da gestão anterior, quase perdemos o convênio. É muita maldade com as pessoas que sofrem todos os anos com enchentes. Mas estamos resolvendo este problema com a Caixa para que a verba seja liberada e as obras se iniciem o mais rápido possível, pois a população não aguenta mais sofrer com enchentes todos os anos”, finalizou Canella.

