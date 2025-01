O viaduto, que tem 430 metros de extensão, liga a Avenida Carvalhaes ao ponto turístico da Bica da Mulata - Roger Silva / PMBR

O viaduto, que tem 430 metros de extensão, liga a Avenida Carvalhaes ao ponto turístico da Bica da MulataRoger Silva / PMBR

Publicado 17/01/2025 15:29

Belford Roxo - A Secretaria de Serviços Públicos de Belford Roxo, realizou nesta semana, a limpeza e pintura do Viaduto da Bayer, no Centro. A via é dos pontos de acessos mais conhecidos do município, que liga a tradicional Avenida Carvalhaes, ao ponto turístico da Bica da Mulata.



Os servidores realizaram a limpeza dos 430 metros da via de mão dupla, com a retirada de lixo e da vegetação que cresceu nas laterais da via e de árvores invasoras, que podem trazer danos à estrutura do viaduto, provocando fissuras e infiltrações.

Pelo viaduto circulam diariamente centenas de veículos com destino a diversos bairros Jeovani Campos / PMBR



As muretas do viaduto foram pintadas com as novas cores azul e branca, que são tradicionais no município.

A Secretaria municipal de Serviços Públicos fez a limpeza e pintura do viaduto Roger Silva / PMBR