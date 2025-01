Os secretários Diogo Bastos e Marcos Paulo explicam a situação da distribuição do Recomeçar a João Marques (à direita) - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 17/01/2025 16:38

Belford Roxo - O secretário de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome de Belford Roxo, Diogo Bastos, recebeu nesta semana um grupo de lideranças comunitárias, representado pelo também influencer digital João Marques. Em pauta, pendências relacionadas com a entrega do Cartão Recomeçar, Programa Social do Governo Estadual, destinado às vítimas das enchentes ocorridas em 13 de janeiro do ano passado. O encontro aconteceu na sala de reunião da Secretaria de Comunicação Social, na sede da Prefeitura.

Durante a conversa, Diogo Bastos explicou que 491 pessoas beneficiárias do Programa Recomeçar ainda não compareceram para retirar o cartão à Estação da Cidadania, sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome. “Há ainda 145 cartões que chegaram em dezembro, na antiga gestão, e não foram entregues. Vamos fazer, em breve, uma nova convocação dessas pessoas, através de publicação nos Atos Oficiais e nos meios de comunicação”, avisou o secretário.

Inserção no Cadastro Único

Diogo destacou que em alguns casos o beneficiário não foi contemplado devido ao não cumprimento de algumas exigências. “Para receber o benefício precisa estar inserido no Cadastro Único, CadÚnico, com documentação e endereço atualizados, não ter restrição bancária no CPF e possuir laudo da Defesa Civil”, lembrou Diogo.

Representante dos beneficiários do Cartão Recomeçar, em Belford Roxo, o influencer João Marques, que apresentou ao secretário Diogo, um documento com 16 questionamentos, demonstrou contentamento com o resultado da reunião. ”Estou muito satisfeito com aproximação com o governo, através do secretário. Abriu um canal de comunicação importante”, assegurou. O secretário Municipal de Comunicação Social, Marcos Paulo, também participou da reunião. O benefício do Cartão Recomeçar é de R$ 3 mil.