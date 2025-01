A Prefeitura com o novo Brasão. O novo hino teve a melodia adaptada da canção "Velho Brejo", que celebra a história, a cultura e o povo belforroxense - Divulgação / PMBR

A Prefeitura com o novo Brasão. O novo hino teve a melodia adaptada da canção "Velho Brejo", que celebra a história, a cultura e o povo belforroxenseDivulgação / PMBR

Publicado 17/01/2025 15:12

Belford Roxo - A Câmara de Vereadores de Belford Roxo aprovou, no dia 10 de janeiro de 2025, o projeto de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do prefeito Márcio Canella (União Brasil), que altera a mudança do Brasão, Bandeira e Hino do município. Pela emenda, as cores voltam a ser azul e branco, bem como o Hino original com pequenas adaptações. Por unanimidade os vereadores aprovaram a Lei que foi publicada com efeitos retroativos ao dia 02 de Janeiro de 2025.



As novas cores oficiais de Belford Roxo são azul e branco, com detalhes em dourado. O lema "Segurança, Virtude e Prosperidade" foi escolhido para representar os valores e os objetivos da cidade. O novo hino teve a melodia adaptada da canção "Velho Brejo", que celebra a história, a cultura e o povo belforroxense.



A Câmara de Vereadores de Belford Roxo com o novo Brasão Reginaldo Sales / CMBR

Além disso, o hino da cidade foi reescrito, mantendo a essência da antiga canção "Velho Brejo", mas com adaptações que o tornam mais moderno e representativo da realidade atual de Belford Roxo.

Novo Brasão de Belford Roxo Divulgação / PMBR



A nova letra do hino exalta a história, a cultura e o povo belforroxense, celebrando as conquistas e desafios da cidade. A música faz referência a elementos importantes da identidade local, como os rios, a natureza e a luta do povo por um futuro melhor. A nova letra do hino exalta a história, a cultura e o povo belforroxense, celebrando as conquistas e desafios da cidade. A música faz referência a elementos importantes da identidade local, como os rios, a natureza e a luta do povo por um futuro melhor.