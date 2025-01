A Fazenda do Brejo fará parte do corredor verde e se ligará também com a Fazenda Boa Esperança - Divulgação

Publicado 17/01/2025 17:14

Belford Roxo - O município de Belford Roxo pode ganhar uma Área de Proteção Ambiental (APA) histórica: Parque Natural Municipal Bica da Mulata. O anúncio partiu esta semana do secretário municipal de Meio Ambiente Flávio Gonçalves. Ele anunciou a ligação, através de um corredor verde, entre a Fazenda do Brejo e a Fazenda Boa Esperança, construídas no século XIX. “Será uma área de proteção ambiental, na categoria de unidade de conservação de uso sustentável, aberta à população”, informou.

Flávio Gonçalves disse que o prefeito Márcio Canela está entusiasmado com o projeto. “O prefeito abraçou a ideia que resultará na conservação de patrimônios históricos do município, ambiental, além de proporcionar lazer e entretenimento em um ambiente saudável, com acesso localizado no centro da Cidade, próximo à estação ferroviária”, relatou.



Do Brejo à Boa Esperança



Do casarão da Fazenda do Brejo, construído em 1815, existem apenas ruínas no meio da natureza. Já a Fazenda Boa Esperança o casarão está intacto e bem conservado. “A ideia é estabilizar as ruínas e fazer delas e do casarão locais culturais de visitação pública”, destacou o secretário.

O secretário de Meio Ambiente, Flávio Gonçalves, com Jean Marcovald, da Fazenda Boa Esperança Divulgação

Flávio Gonçalves frisou que a prefeitura vem discutindo o projeto com as partes envolvidas: os representantes da Universidade Uniabeu, área onde a Fazenda do Brejo está localizada, o proprietário da Fazenda Boa Esperança, empresário Jean Marcovald e com a direção da Bayer. “O corredor verde passará por um trecho das dependências da Bayer. Por isso, a empresa está inserida no projeto”, explicou. Segundo ele, uma audiência pública para discutir a criação da APA e seu parque municipal, será realizada a partir de março, com a participação da sociedade civil e de empresários.